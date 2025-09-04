İstanbul Boğazı’ndaki Tekne Faaliyetleri Düzenlendi

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Valiliği, ‘İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar’ aldı. Bu karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına ve diğer kamu kurumlarına iletildi.

GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kararda, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve coğrafi özellikleriyle stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edildi. Ancak, son zamanlarda izinsiz kıyı kullanımları ve kontrolsüz faaliyetler, can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler oluşturdu. Yangın riski, kaçak elektrik kullanımı ve yetersiz teknik altyapılar gibi sorunlar, güvenlik açısından endişe yaratan unsurlar olarak belirtiliyor. Yönetmeliklerin gereği olarak Valiliğin, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini sağlamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Alınan kararlar arasında, İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında, işletme izni olmayan kıyı yapıları üzerinde belirli boyutta tekne faaliyetlerinin yasaklanması öne çıkıyor. “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından kıyı yapıları üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri boyda günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri… yolcu indirme-bindirme faaliyeti gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır” deniliyor. Ayrıca, bu teknelerin kesinlikle izinsiz bağlama ve barınma yapmaları da yasaklandı.

KONTROL VE DENETİM MEKANİZMASI KURULUYOR

8 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak olan düzenlemelerin etkinliği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kamu kurumları ile koordinasyon sağlanacak. Valilik bünyesinde kurulan ‘Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu’, düzenli denetimler gerçekleştirecek. Karara aykırı hareket eden deniz turizmi araçları ve işletmecileri için gerekli idari yaptırımlar, Bölge Liman Başkanlığı tarafından uygulanacak. Bu karar, kamu düzeninin sağlanması, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi için alındı ve İstanbul’daki tüm kıyı yapılarında geçerli olacak.