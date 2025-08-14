Gündem

İstanbul Boğazı Trafiği Geçici Olarak Durduruldu

istanbul-bogazi-trafigi-gecici-olarak-durduruldu

GEMİ TRAFİĞİ DURDU

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici bir süre için durdurulmuş durumda. Hong Kong bayraklı ve 247 metre uzunluğunda olan Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri, Boğaz’dan geçişi esnasında ciddi bir makine arızası yaşadı.

KURUM MÜDAHALE EDİYOR

Olayı takip eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, hemen bölgeye yönlendirildi. Römorkörler, tankerin güvenli bir şekilde demirlemesini sağlamak için hazır bir şekilde bekletiliyor. Bu arıza sebebiyle Boğaz’daki trafik her iki yönde geçici olarak durdurulmuş durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.