İstanbul Boğazı Trafiği Geçici Olarak Durduruldu

GEMİ TRAFİĞİ DURDU

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici bir süre için durdurulmuş durumda. Hong Kong bayraklı ve 247 metre uzunluğunda olan Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri, Boğaz’dan geçişi esnasında ciddi bir makine arızası yaşadı.

KURUM MÜDAHALE EDİYOR

Olayı takip eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, hemen bölgeye yönlendirildi. Römorkörler, tankerin güvenli bir şekilde demirlemesini sağlamak için hazır bir şekilde bekletiliyor. Bu arıza sebebiyle Boğaz’daki trafik her iki yönde geçici olarak durdurulmuş durumda.