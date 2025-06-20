İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma Devam Ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma sürmekte. Soruşturma çerçevesinde bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu düzenlemeden yararlanan kişilerin baskıyla ifade verdiklerine dair paylaşımlar üzerine ek bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

BAŞVURULARIN DETAYLARI

Başsavcılıktan yapılan duyuruda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, belirli şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde tanımlanan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri ya da avukatları aracılığıyla resmi olarak başvurdukları ifade edildi. Söz konusu şüphelilere, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla yapılan beyanların alındığı ve bu beyanların, kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı belirtildi. Başsavcılık, “Verilen beyanların doğruluğu ve teyidi konusunda araştırmalar yapılmakta, ancak sosyal medya üzerinden ifadelerin baskı ve tehdit yoluyla alındığına dair zarar verici yorumlar yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, soruşturmayı etkilemeye teşebbüs edenler hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır” ifadelerine yer verdi.