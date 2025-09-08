İstanbul CHP İl Başkanlığı Soruşturma Açıldı

MAHKEME KARARI ÜZERİNE TOPLULUK PENCERESİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlükler ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nin itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise kabul edilmedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTMASINA RAĞMEN PARTİLİLER BİR ARAYA GELDİ

Mahkeme kararının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, hem görevden uzaklaştırma kararına hem de İstanbul Valiliği’nin uyguladığı gösteri yasağına itiraz etti. Bu gelişmenin ardından, polis ekipleri bina çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattı.

ADALET BAKANI’NDAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” dedi. Tunç, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemlerle ilgili olarak açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul atanmıştır. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığı tarafından yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir” ifadelerini kullandı. Yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenerek, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni göz önünde bulunduran bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur” dedi.