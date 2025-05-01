İstanbul’da 1 Mayıs: 384 kişi Gözaltında!

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMALARI BAŞLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin günlük çalışma saatlerinin azaltılması için verdiği mücadeleden doğuyor ve dünyanın farklı yerlerinde bir asırdan fazla bir süredir emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Bugün, çalışanlar sabah saatlerinden itibaren meydanlarda toplanarak bayramlarını kutlayıp taleplerini dile getirdi. İstanbul’daki kutlamaların bu yılki merkezi Kadıköy oldu. Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi diğer alanlarda ise güvenlik önlemleri artırıldı. Mecidiyeköy’de meydana gelen gerginlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bu bölgelerde polisin güvenlik önlemleri devam ediyor. İstanbul’un yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki işçiler de meydanlarda taleplerini dile getiriyor.

İSTANBUL’DA GÖZALTI SAYISI 384

İstanbul Valiliği, şehirdeki 1 Mayıs kutlamalarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul genelinde 52 bin 656 emniyet mensubunun görev yaptığı belirtildi. Beşiktaş ve Şişli’de yaşanan olaylarda 384 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Valilik, “Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı’nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır.” ifadesini kullandı.

KADIKÖY’DE KUTLAMALAR YAPILDI

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi birçok konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah saatlerinde Kadıköy Meydanı’nda bir araya geldi. Katılımcılar, kortejlerle alanı doldurmuş olup, ellerindeki pankart ve dövizlerle 1 Mayıs taleplerini dile getirdi. 1 Mayıs kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı ve katılımcıları selamladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KÜTLELERİ DİNLETEN KONUŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nda Kartal’da toplanan Türk-İş, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası üyelerini ziyaret etti. Katılımcılara karanfil dağıtan Özel, “Örgütlü olunca mücadele çok daha kolay, çok daha anlamlı. Buradan da Kadıköy’e gidiyoruz. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB’un çağrısıyla orada toplanacak emekçilerle birlikte olacağız” dedi.

İZMİR’DE COŞGULU KUTLAMALAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlama alanının etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar, çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partilerle birlikte kortej oluşturarak alana geldi.

ANKARA’DA KUTLAMALAR BAŞLADI

Ankara’da da bazı sendikaların temsilcileri Anadolu Meydanı’nda toplanmaya başladı. Türk-İş üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanarak açıklamalarda bulundu. Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, “Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz” diye konuştu.

MECİDİYEKÖY’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Mecidiyeköy’den Taksim’e yürümek isteyen bir grup, polis tarafından engellendi. Bazı katılımcılar gözaltına alınırken, güvenlik güçleri alandaki önlemleri artırdı. İstanbul genelinde birçok yerde yollar kapatıldı ve üst arama yapıldı. Alınan güvenlik tedbirleri amacıyla birçok kişi ulaşımında güçlük yaşadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN SINIRLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için 79 şehirde toplam 127 açık hava toplantısı başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. İstanbul’da çeşitli yollar, metro istasyonları ve metrobüs durakları sabah saatlerinde kapatıldı. Alınan önlemler çerçevesinde Taksim bölgesinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Turistler de tedbirlerden etkilenerek bölgeden yürüyerek uzaklaşmak zorunda kaldı.