İstanbul’da 10 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İDDİALAR VE YAKALANAN ZANLILAR

İstanbul’da hastanede “haksız kazanç” sağladıkları iddia edilen 10 zanlı, adliyeye çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda hasta ve yakınlarından tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü bir şekilde maddi menfaat temin ettikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla 11 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerin 10’unun emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İl dışında bulunan 1 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

ŞİKAYETLER VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İl Sağlık Müdürlüğüne, kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönünde yaklaşık 50 kişi tarafından şikayette bulunulmuştu. Bu şikayetler doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleriyle derinleştirildi. Yapılan tespitlerde, zanlıların “bağış” adı altında hastalardan bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN PROFİLLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul’daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde görevli olan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E ve uzman doktor Y.S’nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, hasta ve yakınlarından maddi menfaat elde etmek için birlikte hareket ettikleri keşfedildi. Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö’yü gözaltına aldı.