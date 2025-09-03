İstanbul’da 28 Milyon Lira Dolandırıcılık!

DOLANDIRILMA OLAYI VE GÖZALTILAR

İstanbul’da, bazı kişileri “sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacakları” vaadiyle dolandıran bir karı koca gözaltına alındı. Yapılan dolandırıcılık sonucu toplamda 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun gerçekleştirildi. Şüpheliler arasında yer alan Reyhan Ş.’nin bir televizyon kanalında düzenlenen yemek yarışmasında birinci oluşu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca M.S.S. (41) tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAGDURLARIN BAŞVURUSU VE DOLANDIRILMA YÖNTEMİ

İstanbul’da yaşayan beş kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüphelinin dolandırıcılığı nedeniyle emniyete başvurdu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadelerde şüpheliyle Reyhan Ş.’nin işlettikleri lokantada tanıştıklarını belirtip “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” söylediklerini ifade ettiler. Mağdurlar, “Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” diyerek yaşadıkları süreci anlattılar.

SORUŞTURMA VE GÖZALTINA ALMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mağdurların şüpheli M.S.S.’ye toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdikleri tespit edildi. Çekmeköy’de gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Reyhan Ş.’nin bir televizyon programında yer alan aşçılık yarışmasında birinci olduğu, üstelik bir lokantası bulunduğu ve sosyal medya üzerinden binlerce takipçiye sahip olduğu belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.