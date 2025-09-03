İstanbul’da 28 Milyonluk Dolandırıcılık İhalesi

DOLANDIRILMA OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

İstanbul’da bazı bireylerin, “sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek” dolandırılması sonucu 28 milyon 500 bin lira değerinde kayba uğratan bir karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.’nin, bir televizyon kanalının yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden koca M.S.S. (41) tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLARIN ŞİKAYETİ

İstanbul’da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldıkları yönünde emniyete başvuruda bulundu. Mağdurlar, polise verdikleri ifadelerde şüpheliyle Reyhan Ş.’nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek, “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” söylediklerini aktardılar. Mağdurlar ifadelerinde, “Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” şeklinde beyanlarda bulundu.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, 5 kişinin, şüpheli M.S.S.’ye toplam 28 milyon 500 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi. Çekmeköy’de düzenlenen operasyonda, şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Reyhan Ş.’nin, bir televizyon programında yayınlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu, kendi lokantasının bulunduğu ve sosyal medya üzerinden binlerce takipçisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.