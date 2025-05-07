İstanbul’da 3 Araçla Kaza: 2 Yaralı

KAZA SAATİ VE YERİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, saat 21.40 sularında D100 karayolu Güzelyurt mevkiinde, 34 MJD 750 plakalı otomobil, 34 GPS 034 plakalı araç ile çarpışarak takla attı.

DİĞER ARAÇLARIN ETKİSİ

Kazaya karışmamak için direksiyonunu kıran 34 MC 0583 plakalı aracın sürücüsü, refüje çarparak bariyerin üstüne çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi.

YARALILAR VE TRAFİK DURUMU

Etraftaki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde bulunan iki yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından E-5 Haramidere’den Büyükçekmece yönüne giden yolun iki şeridi ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden alındıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.