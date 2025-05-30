İstanbul’da 4.5 Milyar TL’lik Sahte Döviz

İstanbul, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs 2025 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda sahte para basımında kullanılan bir matbaa ortaya çıkarılırken, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

ULAŞILAN SONUÇLAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “İstanbul’da ‘Parada Sahtecilik’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.”

ELE GEÇİRİLEN MATERYALLER

Yerlikaya, operasyonda çok miktarda sahte döviz ve sahte para üretiminde kullanılan materyallerin ele geçirildiğini ifade etti. Aynı zamanda sahte para imalatında kullanılan 1 adet matbaanın deşifre edildiği bilgisi verildi. Bu operasyon, İstanbul’daki sahtecilik suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.