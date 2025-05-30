İstanbul’da 4.5 Milyar TL Sahte Döviz

İSTANBUL’DA DEV OPERASYON

İstanbul, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs 2025’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yapılan bu operasyonda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan operasyonda sahte para basımında kullanılan bir matbaa deşifre edilirken, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da ‘Parada Sahtecilik’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.” ifadelerini kullandı.