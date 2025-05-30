İstanbul’da 4.5 Milyar TL Sahte Döviz

JANDARMA OPERASYONU İSTANBUL’U SARSILDI

İstanbul, jandarma ekiplerinin düzenlediği büyük bir operasyonla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs 2025’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyonda sahte para basımında kullanılan bir matbaanın da tespit edildiği öğrenildi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli, gözaltına alındı.

BASIN AÇIKLAMASI VE GÖZALTILAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da ‘Parada Sahtecilik’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.”