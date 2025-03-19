İstanbul’da 4 Günlük Gösteri Yasağı

İSTANBUL’DA GÖSTERİLER YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, bazı tedbirler aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “İl genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.”

KAPANAN YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Valilik, yasak kapsamına giren yolları da belirtti. Kapanan yollar arasında “Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası)”, “Adnan Menderes Bulvarı yan yolları (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası)”, “Akşemsettin Caddesi” ve bu caddeye çıkan tüm yollar, “Kocasinan Caddesi” ve bağlantılı yollar, “Mütercim Asım Caddesi”, “Oğuzhan Caddesi”, “Akdeniz Caddesi” gibi birçok cadde ve sokak bulunuyor. Ayrıca, “Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak” ve diğer birçok sokak da yasaklanan alanlar arasında.

Alternatif yollar ise Turgut Özal Bulvarı, Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 olarak açıklandı.