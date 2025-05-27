İstanbul’da 4 Milyon Lira Soygunu

Olayın Gelişimi

Bağcılar’daki İSTOÇ’ta, iş insanı Fırat Kızılgedik ve çalışanı, bankadan 6 milyon lira çekerek başka bir bankaya yatırmak isterken maskeli şüphelilerin saldırısına uğradı. Şüpheliler, Kızılgedik’in içerisinde 4 milyon lira bulunan çantasını alarak kaçtı. Olayda, 4 kişilik gruptan 3’ü yakalanırken, birinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olay, Mahmutbey Mahallesi’ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

Olay Sequenesi

Edinilen bilgilere göre, bankadan para çeken Kızılgedik ve çalışanı, çantayla başka bir bankaya gitmek üzere yola çıktı. Ancak, otomobilden inen 2 maskeli şüpheli, 2 el ateş açarak çantayı gasbetti. Şüpheliler, geldikleri otomobille hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, izleri takip ederek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen Cemal K. (20), Mehmet Ali S. (18) ve Ferhat B. (21) isimli şüpheliler yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görgü Tanığının İfadesi

Görgü tanığı Mehmet Tekel, o anları şöyle anlattı: “Silah sesleri geldi, o silah seslerine dışarı çıktım. Bir tanesi kurusıkı silahıyla bir arkadaşımıza doğrulttu. Arkadaş elindeki çantayı bıraktı. Çantayı bıraktığı gibi yolun ortasında beyaz bir aracın yanına gitti. Çantayı kucakladığı gibi kar maskeli bir kişi o arabaya bindi. Üç kişi oradan İSTOÇ güvenliğe doğru kaçtı. Yaralanan olmadı çünkü arkadaşın elindeki silah kurusıkıydı. Olayın olduğu yerdeki güvenlikler korktu, kimse müdahale etmedi.”