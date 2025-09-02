İstanbul’da 417 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu tacirleri ile mücadele, Türkiye’nin her köşesinde aralıksız devam ediyor. Son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen bir narkotik operasyonu dikkat çekti.

417 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul’da yapılan operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden aktardı. Bakan Yerlikaya, bu operasyon neticesinde 417 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamının tutuklandığını ifade etti.

4 İLÇEDE NARKOTİK OPERASYONU

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında, “İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik” ifadesi yer aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin ve 36 kg kimyasal madde ele geçirildi.

YAKALANAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleşen operasyonlarda, toplamda 10 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ve polisleri tebrik etti. Yerlikaya, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diyerek, kararlılık mesajı verdi.