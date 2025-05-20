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İstanbul’da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı!

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BOLSA İSTANBUL’DA GÖZALTILAR BAŞLADI

Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarıyla ilgili manipülatif işlemler yapıldığı yönünde iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de toplamda 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Yapılan araştırmalar sonucunda Borsa İstanbul’da işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerin gerçekleştirildiği belirlendi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun liderliğinde yürütülen bu kapsamlı soruşturma, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturarak yatırımcıları yanıltma hedefini takip ediyor. Tespit edilen şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltilmesi dikkat çekiyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu konu, piyasalarda güvenilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor ve son gelişmelerin neticesinde daha geniş kapsamlı önlemler alınması bekleniyor.

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