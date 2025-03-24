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İstanbul’da 71 Gösterici Gözaltına Alındı

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İZINSİZ GÖSTERİLERDE GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek için gerçekleşen izinsiz gösterilere katıldığı iddia edilen 71 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde, toplam 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçuna karıştığını belirledi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, halen 28 zanlının yakalanması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

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