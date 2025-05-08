İstanbul’da 725 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GÜVENLİK GÜÇLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEDE

Yurtta, güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İstanbul’dan gelen operasyonda, 6 ilçe üzerinde yoğunlaşan narkotik uygulamaları dikkat çekiyor.

4 AYRI OPERASYON AÇIKLANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde farklı zaman dilimlerinde 4 ayrı operasyon düzenledi. Yurt dışından havlulara emdirilerek getirilen uyuşturucu maddelerin İstanbul’da kristal hale getirildiğini belirleyen ekipler, tespit ettikleri adreslere yönelik ilk operasyonda havluya emdirilen ve bir kısmı kristal hale getirilmiş toplamda 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

OPERASYONLARDA ŞAHLAR GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalar sonucunda, takip edilen şüphelilerin şehir merkezine uzak olan Silivri’deki bazı adreslerde yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu üretimi yaptıkları tespit edildi. Silivri ve Bağcılar’daki çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

TOPLAMDA 20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, gerçekleştirdikleri 4 operasyonda toplamda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap, 585 litre uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk, 2 adet hassas terazi, 2 adet hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 adet tabanca ve 69 adet fişek bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.