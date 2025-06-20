İstanbul’da Adliyeye Sevk Edilen Zanlılar

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İstanbul’da hastanelerde “haksız kazanç” elde ettikleri iddia edilen 10 zanlı adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay süren fiziki ve teknik izlemeler sonucunda hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu kullanarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat sağladıkları, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddialarıyla 11 şüpheliden 10’unu yakaladı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Diğer bir şüphelinin ise il dışında olduğu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

HASTALARDAN HAKSIZ KAZANÇ İDDİALARI

İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan yaklaşık 50 kişilik şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haksız kazanç elde edildiği iddialarına yönelik inceleme başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda zanlıların “bağış” adı altında hasta yakınlarından bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul’daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S’nin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer zanlılar M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö. şeklinde sıralandı.