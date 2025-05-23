İstanbul’da Afişlere Toplatma Talimatı Verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yeni bir karar aldı. Başsavcılık, İmamoğlu ile birlikte Şişli, Esenyurt, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz belediye başkanlarına ait afiş ve pankartların İstanbul genelinde toplatılmasını talep etti. Bu karar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen resmi bir yazıyla duyuruldu.

Afiş ve Pankartların Toplatılması İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart 2025 tarihli yazısında, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e ait afiş ve pankartların şehir genelinde asıldığını belirtti. Afişlerin, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 27. maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesine göre “propaganda mahiyetinde” ve “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici” olarak değerlendirdi. Başsavcılık, bu materyallerin derhal toplatılmasını ve asan kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını istedi. Karar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletilirken, CHP’li ilçe başkanlıklarına da tebliğ edildi.

CHP’den Tepki Geliyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kararı sosyal medya hesabından paylaşarak sert bir tepki gösterdi. Çelik, “İlçe başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!” ifadelerini kullandı.