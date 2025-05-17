İstanbul’da Aile Yaşam Maliyeti 90 Bin TL

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ ARTIYOR

İstanbul Planlama Ajansının (İPA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye ulaşmış durumda. Geçen yılın aynı dönemine göre maliyetin yüzde 51,7 oranında artması dikkat çekiyor. Özellikle eğitim ve konut harcamalarında yaşanan yüksek artışlar dikkat çekiyor.

EĞİTİM HARCAMALARI YÜKSELDİ

İPA’nın çalışmasına göre, temel tüketim harcamaları dokuz ana kategori altında incelendi. En dikkat çeken yükseliş eğitim alanında gerçekleşti. Eğitim harcamalarında yıllık fiyat artışı yüzde 125’e ulaştı. Bunu, yüzde 81,3’lük artışla konut harcamaları ve yüzde 51,2 artışla kişisel bakım, temizlik ve sağlık harcamaları izledi.

Aylık bazda incelendiğinde ise en yüksek artış iletişim kategorisinde görüldü. Nisan ayında iletişim harcamalarında yüzde 7,9’luk bir artış kaydedildi. İletişimi yüzde 7,6 ile konut harcamaları takip etti. Giyim ve aksesuar kategorisinde aylık bazda yüzde 2,6, toplu ulaşım ve yakıt harcamalarında ise yüzde 1,9’luk bir düşüş gözlemlense de bu kalemlerde yıllık artış oranı sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 41,7 olarak kaydedildi.

BARINMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

Barınma harcamaları, hem aylık hem de yıllık bazda İstanbul’da yaşam maliyetlerini artıran önemli bir kategori olmaya devam ediyor. Yıllık artış oranı yüzde 81’i aşarken, özellikle kiralar ve konutla bağlantılı giderlerdeki artışın hız kesmeden sürdüğü ortaya kondu.