İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

istanbul-da-alkollu-surucunun-dehset-verici-kazasi

Adil Mahallesi’nde feci kaza

Olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde gerçekleşti. Aşırı hızla sefer eden 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolünü kaybeden araç, savrularak bir tıra çarpıp arabayı durdurabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ kısmı tıra saplandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı ve olay yerine ulaşan ambulanslar aracılığıyla Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.

Alkollü sürücü gözaltına alındı

Kazaya sebebiyet veren sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, olay helyinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

