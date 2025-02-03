More
Gündem

İstanbul’da Ara Tatil Sonrası Trafik Yoğunluğu

istanbul-da-ara-tatil-sonrasi-trafik-yogunlugu

İSTANBUL’DA EĞİTİM YILI BAŞLADI

İstanbul’da, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcı bugün gerçekleşti. Bunun yanı sıra haftanın ilk iş günü olması, ana yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu ortaya çıkardı. Servis araçlarının trafiğe dahil olmasıyla birlikte, yoğunluk zaman zaman durma noktasına ulaştı.

CEVİZLIBAĞ’DA TRAFİK SORUNU

Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken Cevizlibağ D-100 Karayolu’nda Haliç yönünde uzun araç kuyrukları görüldü. 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik uygulamasında trafiğin yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Yangın: Geri Dönüşüm Tesisi Alev Aldı

Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, yakındaki bir tekstil fabrikasına sıçradı. Olay yerine müdahale ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Manşet

Cavaliers’tan Üst Üste 4. Galibiyet!

Cleveland Cavaliers, NBA maçında Dallas Mavericks’i 144-101 gibi farklı bir skorla mağlup etti, fark 43 sayı olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.