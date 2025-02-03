İstanbul’da Ara Tatil Sonrası Trafik Yoğunluğu

İSTANBUL’DA EĞİTİM YILI BAŞLADI
İstanbul’da, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcı bugün gerçekleşti. Bunun yanı sıra haftanın ilk iş günü olması, ana yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu ortaya çıkardı. Servis araçlarının trafiğe dahil olmasıyla birlikte, yoğunluk zaman zaman durma noktasına ulaştı.
CEVİZLIBAĞ’DA TRAFİK SORUNU
Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken Cevizlibağ D-100 Karayolu’nda Haliç yönünde uzun araç kuyrukları görüldü. 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik uygulamasında trafiğin yoğunluğu yüzde 63 olarak kaydedildi.