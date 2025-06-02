İstanbul’da Barış Müzakeresi Başladı

RUSYA VE UKRAYNA BARİŞ UMUDUNU İSTANBUL’DA ARIYOR

Rusya ve Ukrayna, 3 yılı aşkın devam eden savaşın sona ermesi için barış umudunu Türkiye’de arıyor. İki taraf, barış müzakerelerini İstanbul’da gerçekleştirmek üzere yeniden bir araya geldi. İlk olarak Rus heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul’a ulaştı.

UKRAYNA HEYETİ DE GÖRÜŞMELER İÇİN İSTANBUL’DA

Rusya heyetinin ardından, Ukrayna heyeti de İstanbul’a vardı. Heyet, müzakerelerin yapılacağı Çırağan Sarayı’na ulaştı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERE HAKAN FİDAN BAŞKANLIK EDECEK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, müzakerelerin saat 13.00 civarında başlaması bekleniyor ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında yürütülecek.

HEYETLER BELİRLENDİ

Müzakerelere katılacak olan Rus heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müşaviri Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov görev alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

BASIN İLGİSİ YOĞUN

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek müzakerelerin detaylarına yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösteriyor.

BARIŞ YOLUNDA İLERLEME SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajda, “Pazartesi günü İstanbul’daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük.” diyerek müzakerelerin önemine dikkat çekti. Zelensky, “Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın ateşkesle ilgili bir memorandum iletmeyi henüz gerçekleştirmediğini belirterek, “Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız.” dedi.

RUSYA: UKRAYNA’NIN BARİŞ MEMORANDUMU ELİMİZDE

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Russia Today’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın barışçıl çözüme ilişkin muhtırası hakkında bilgi verdi. Medinskiy, “Rus heyeti, Ukrayna’dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı.” ifadelerini kullanırken, farklı dillerdeki belgenin sorun yaratmadığını ifade etti. Medinskiy, Rusya’nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını da duyurdu.