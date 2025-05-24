İstanbul’da Bazı Yollar Kapatılacak

KAPATILACAK YOLLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan duyuruya göre, 25 Mayıs saat 12.00 itibarıyla program süresince kapatılacak yollar belirlendi. Bu yollar arasında “Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi’nin sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar” bulunuyor.

ALTERNATİF YOLLAR

Aynı zamanda, kapatılan yolların alternatif olarak “Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli” gibi yolların kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Bu şekilde, sürücülerin alternatif güzergahlar ile trafik akışını sağlaması hedefleniyor.