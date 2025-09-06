İstanbul’da Bebeklerin Hastanelere Sevki İle Haksız Kazanç. Mahkeme Trajediyi Sonlandıracaktır. Duruşma Ses Kaydı Bulundu. Yarın Devam Edecek

DAVA NEDENİ VE SANIKLAR İLE İLGİLİ GELİŞMELER

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde bir iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu ifade edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame sonrası sanık sayısı 57’ye yükseldi.

MAHKEME SÜRECİ VE SANIKLARIN SAVUNMALARI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye konferans salonunda görülen davanın 6. duruşmasının 2. gününde, 6’sı tutuklu olmak üzere bazı tutuksuz sanıklar duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, örgüt lideri olduğu öne sürülen doktor Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Mantar, savunma yaptı. Mantar, “Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmiyoruz, bizim için yok hükmündedir. Mahkemenin açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını umuyoruz. Burada yaşanan trajediye son verecek kişi mahkemedir” dedi.

SANIKLARIN İDDİALARA CEVAPLARI

Savunmasına devam eden Aydın Mantar, “Mehmet Gürül’ün konuşmalarını okudum. Orada çok tehlikeli ifadeler var. Ayrıca, ‘Şikayet var’ isimli siteden dosyaya yorumlar eklenmiş. Bunu neye göre yapıldığı hakkında bir fikrim yok. Burada biri kalp krizi geçirse, birine bir şey olsa kaldıracak doktor yok, hepsi tutuklu ve görevden uzaklaştırıldı. Burada bebek katili denilen insanlar, bebekler ölünce günlerce üzülen, birbirini teselli eden bireyler. Bunlar kayıtlarda mevcut. Ölen bebekler için üzülüyorlar. ‘Çok çabaladık yaşasın diye çok üzgünüm’ diye mesajlar var. Nasıl katil bunlar? Dosyada bebekler için aileden para alındığı belirtiliyor, ancak bu yalan. Bebeklerden birinin ailesine para iade edildi, diğerinde ise Fırat Sarı ve hastane parayı kendi cebinden ödedi” şeklinde konuştu.

DURUŞMA SIRASINDAKİ OLAYLAR

Duruşma esnasında polis, seyirci bölümünde bir kişinin ses kaydı yaptığını tespit etti. Şahsın telefonunu kontrol eden ekipler, şahıs hakkında tutanak tutarak işlem yaptı ve gazeteci olduğu belirlenen kişiyi duruşma salonundan çıkardı.

DURUŞMANIN DEVAMI VE TARİHİ

Alınan savunmaların ardından duruşma diğer avukatların savunmalarının alınması ve ara kararın açıklanması için yarın saat 10.00’da devam edecek.