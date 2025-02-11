İstanbul’da Belediyelere Terör Soruşturması: 10 Gözaltı

İSTANBUL’DA BAŞLATILAN TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul’da 9 belediyeye belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında terör soruşturması açıldı. Bu kapsamda aralarında Kartal ve Ataşehir başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan isimler arasında: Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G. ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. yer alıyor.

İHTİMALİ FAALİYETLER VE AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalarında “Kent Uzlaşısı” adı altında örgüt faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtiliyor. Açıklamada, DEM Parti’nin yerel seçim stratejisi çerçevesinde yapılan görüşmeler neticesinde, “Kent uzlaşısı” formülünün önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Ayrıca, bu strateji ile belirlenen yerlerde aday göstermeme ve belirli kontenjanlar elde etme amaçlarının gütüldüğü açıklanıyor.

PKK/KCK İLİŞKİLERİ

Ayrıca başsavcılık, terör örgütüyle bağlantılı açıklamalara da dikkat çekiyor. Örneğin, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın dile getirdiği “Kent uzlaşısı” ifadesinin önemine vurgu yapılıyor. Ayrıca, HDK’nın terör örgütü PKK/KCK’nın legal görünümdeki bir yapılanması olduğu ve toplumsal alanı örgütlemek için birçok etkinlik gerçekleştirdiği belirtiliyor.

KENT UZLAŞISI FORMÜLÜ VE HEDEFLERİ

Son olarak, başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Kent Uzlaşısı” formülünün Türkiye’nin batı illerinde bazı alanlarda uygulanması planlanıyor. Bu plan ile belli bir siyasi denge sağlanmasının hedeflendiği ve yerel seçim süreçlerinin bu stratejinin bir parçası olduğu vurgulanıyor. Terör örgütüne ait belgeler ve bilgilerin toplanarak soruşturmanın derinleştirileceği bildiriliyor.