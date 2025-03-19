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İstanbul’da Belediyelere Yönelik Gözaltılar

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İSTANBUL’DA GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında gözaltı işlemleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Evinde arama yapılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik’in de gözaltına alındığı bilgisi edinildi.

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