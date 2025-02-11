İstanbul’da Belediyelere Yönelik Terör Operasyonu

İSTANBUL’DA BAŞLATILAN OPERASYON

İstanbul’da, 9 belediyede başkan yardımcıları ve meclis üyelerine yönelik kapsamlı bir terör soruşturması hayata geçirildi. Bu operasyonda, aralarında Kartal ve Ataşehir başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 10 kişinin gözaltına alınması sağlandı. Operasyon, şehirdeki güvenlik koşullarını değerlendirirken, vatandaşların endişelerini de artırdı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyonun ayrıntıları henüz kesin olarak netleşmedi. Ancak, gözaltına alınan şahıslar arasında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile çeşitli belediyelerin meclis üyelerinin bulunduğu bildiriliyor. Yetkililer, operasyonun ilerleyen günlerde devam edeceğini ve detaylarının yakında kamuoyuna açıklanacağını belirtiyor. Ekol TV’den Dilek Yaman Demir, konuyla ilgili olarak “Hakların Demokratik Kongresi denilen PKK/KCK uzantısı olduğu Yargıtay ile de belirlenen bu üyelerden biri Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı.” şeklinde ifadeler kullandı. Demir, bu kişilerin “örgütlenme sistemi ile kent uzlaşısı adı altında faaliyet gösterdiğini” ve “PKK/KCK propagandası yapma ile birden fazla suçla istinat ediliyorlar.” dedi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için savcılık tarafından HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul ilinde faaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma kapsamında aralarında Şüpheli C.Y.’nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli L.G.’nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli B.K.’nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli E.G.’nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli G.A.’nın Fatih Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli H.Ö.’nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli N.A.’nın Adalar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli S.G.’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli T.Ş.’nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesinin olduğu şüpheliler gözaltına alındı.” ifadelerine yer verildi.