İstanbul’da Bıçaklama, Mahalleli Linç Etti

İSTANBUL’DA DEHŞET VERİCİ OLAY KOŞULLARI

Saat 20.00 sıralarında Bağcılar’ın Güneşli Mahallesi’nde yaşanan olayda, Z.S. isimli kadın ile E.Y. isimli erkek, çalıştıkları iş yerinde bir gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

BIÇAKLI SALDIRI VE SONRASI

Çiftin iş yerinde tartışma çıkarınca, iş yeri sahibi E.Y.’yi işten çıkardı. Bu durum üzerine sinirlenerek Z.S.’yi takip eden E.Y., bıçaklı saldırıda bulundu. Olay sonrası E.Y., kaçmaya çalıştı, ancak mahalleli tarafından yakalanıp linç edilmeye çalışıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, E.Y.’yi zor şartlar altında kalabalığın arasından alarak uzaklaştırdı. E.Y., polis aracıyla hastaneye götürüldükten sonra tedavi altına alınarak gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKE VAR

Yaralanan Z.S., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontroller sonucu ağır bulundu ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Z.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.