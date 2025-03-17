İstanbul’da Çöp Kamyonu Yaşlı Kadını Ezdi

KAZA ANINI GÖLGELİYEN TRAJEDİ

İstanbul’da saat 20.00 sıralarında Kadıköy ilçesinde yaşanan bir olayda, Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak’ta kanlı bir kaza gerçekleşti. T.K. isimli sürücünün yönettiği 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken, sokakta yürüyen 82 yaşındaki I.Y. isimli kadına çarparak altına aldı.

Olayın duyulmasının ardından polis ve sağlık ekipleri hemen göreve başladı. Sağlık ekipleri, I.Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın hemen ardından çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı. I.Y.’nin cansız bedeni ise cenaze aracı ile morga taşındı. Olayla ilgili polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.