İstanbul’da Daire Tercihleri Değişti

DEPREM SONRASI GÜVENE YÖNELİM

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların arasında ciddi bir kaygı yarattı. Bu durum, konut alım ve kiralama süreçlerini önemli ölçüde etkiledi. Artık ev seçerken fiyat ve konum gibi klasik kriterlerin yanı sıra, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme dayanıklılığı da öncelik kazandı. İstanbul’daki güvenli bölgelere olan talep hızla artıyor.

TALEP ARTIŞI GÖSTEREN İLÇELER

Deprem, fay hattına yakın ve zayıf zeminli alanlarda yaşayan aileleri daha güvenli semtlere yönlendiriyor. İstanbul’un kuzey bölgelerindeki Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere yönelik talep son zamanlarda dikkate değer bir artış gösterdi. Bu alanlardaki kira fiyatlarının yükselmesi dikkat çekiyor. Son altı ayda bu ilçelerdeki kira artış oranı yüzde 30’a kadar ulaşırken, risk taşıyan bölgelerde bu artışın yalnızca yüzde 5-7 seviyelerine kaldığı gözlemleniyor.

POPÜLER YAPILARIN ÖZELLİKLERİ

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, depremin ardından birçok ailenin taşınma kararı aldığını aktarıyor. “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun talep var,” diyor. Bunun yanı sıra, sahil hattındaki bölgelerin eski binalar ve riskli zemin yapıları sebebiyle daha az tercih edildiği de belirtiliyor. Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş, “Sahil bölgeleri, eski binalar ve riskli zemin yapıları nedeniyle gözden düşüyor” açıklamasını yapıyor. Ayrıca, son dönemde yeni konutların yanı sıra mevcut yapıların güçlendirilmesine ve kentsel dönüşüm projelerine de artan bir ilgi var.

1+1 DAİRELERE YÜKSELEN TALEP

Özellikle 1+1 daireler, tek kişilik haneler ve yatırımcılar için popüler konut tipleri haline geldi. Uzmanlar, 1+1 dairelere olan talebin ileride daha da artacağı ve bu tip konutların yatırımcılar için çekici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.