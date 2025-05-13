İstanbul’da Deprem, Kumburgaz Fayı Riskli

İSTANBUL, DEPREMLE SARSILDI

İstanbul, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde meydana gelen depremle sarsıldı. Büyükçekmece açıklarında saat 07.18’de gerçekleşen 3.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle kentin batı ilçelerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü konusunda farklı veriler paylaştı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarısı dikkat çekti.

DEPREMİN DETAYLARI: AFAD VE KANDİLLİ ARASINDA FARK

AFAD, depremin büyüklüğünü 3.8 ve derinliğini 6.84 kilometre olarak açıkladı. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, aynı depremin büyüklüğünü 4.1 olarak belirledi ve derinliğini 13.6 kilometre olarak bildirdi. Bu veriler, sosyal medyada tartışma konusu olurken, İstanbullular sarsıntıyı hissettiklerini aktardı. Özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi batı ilçelerinde deprem daha belirgin hissedildi.

NACİ GÖRÜR’DEN KRİTİK UYARI: KUMBURGAZ FAYI RİSKİ

Depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz Fayı’nda hâlâ hareketliliğin sürdüğüne vurgu yaptı. Görür, “Bu sabah Kuzey Anadolu Fayı’nın Kumburgaz Fay zonunda 13.6 kilometre derinde 4.1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor” şeklinde konuştu. Uzmanlar, Kumburgaz Fayı’nın İstanbul açısından potansiyel büyük bir risk taşıdığını uzun süreli olarak ifade ediyor. Görür’ün uyarısı, bu fay hattındaki hareketliliğin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

MARMARA’DA DEPREM RİSKİ GÜNDEMDE

Marmara Denizi, Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif kollarından biri olan Kumburgaz Fayı nedeniyle yıllardır deprem uzmanlarının dikkatle izlediği bir bölge. Prof. Dr. Naci Görür ve diğer uzmanlar, bu alanda beklenen büyük ölçekli bir depremin İstanbul’u ciddi bir şekilde etkileyebileceği konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Bugünkü sarsıntı, deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı.