İstanbul’da Depremle Başlandı: AFAD, KANDİLLİ Uzlaşsın!

İstanbul’da deprem korkusu sürüyor

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından tedirginlik devam ediyor. Bugün İstanbullular, güne yeni bir depremle uyandı. Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında, 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Ancak Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

GÖRÜR’DEN GELEN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından, gözler yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e döndü. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanl değişimleri devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

AFAD VE KANDİLLİ UZLAŞMALI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ercan, sabah saatlerinde gerçekleşen depremle ilgili, “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Ercan bir çağrıda bulundu: “Kandilli Gözlemevi ile AFAD yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilecek deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması, çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.”