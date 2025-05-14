İstanbul’da Depremle Uyandık: AFAD Ve Kandilli Ulaşsın!

İstanbul’da deprem tedirginliği sürüyor

İSTANBUL’DA YENİ DEPREM MEYDANA GELDİ

İstanbul, 23 Nisan’daki 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından yine deprem ile sarsıldı. Bugün Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Ancak Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

NACI GÖRÜR’DEN DEĞERLENDİRME

Depremin hemen sonrasında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün görüşleri dikkati çekti. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 depremini yaşadık. Bu zonda stres alanları değişimleri devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖVGÜN AHMET ERCAN’DAN ÇAĞRI

Depremle ilgili olarak görüş bildiren bir diğer uzman ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oldu. Ercan, sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde gerçekleşen 4,1 büyüklüğündeki deprem hakkında, “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de meydana gelen M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” dedi. Ercan, ayrıca Kandilli Gözlemevi ve AFAD’ın bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşmalarını gerektiğini vurgulayarak, “Aynı ülkede, aynı deprem için iki farklı saygın jeofizik gözlemevi tarafından verilen deprem özelliklerinin farklı olması, çağdaş jeofizik bilimine yakışmıyor.” ifadesini kullandı.