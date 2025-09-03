İstanbul’da Dolandırıcılıkla 28 Milyon Vurgun!

DOLANDIRILMA OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İstanbul’da bazı bireyleri ‘sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacakları’ vaadiyle dolandırarak toplam 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan bir karı koca, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Reyhan Ş.’nin, bir televizyon kanalının yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takibi bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Koca M.S.S. (41) tutuklanırken, eşi Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAĞDURLARDAN ŞİKAYETLER

İstanbul’da ikamet eden beş kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli ile dolandırıldıkları gerekçesiyle emniyete başvurdu. Mağdurlar ifadesinde, şüpheliyle Reyhan Ş.’nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek, “Reyhan Ş.’nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu” dile getirdiğini aktardılar. Mağdurlar, “Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık” diye eklediler.

SORUŞTURMA VE YAKALANMA

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, mağdurların şüpheli M.S.S.’ye toplamda 28 milyon 500 bin lira verdiği belirlendi. İstanbul Çekmeköy’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler, Reyhan Ş.’nin bir televizyon programında kazanmış olduğu başarı ve lokantası olduğu, ayrıca sosyal medya üzerinden önemli bir takipçi kitlesine sahip olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Reyhan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.