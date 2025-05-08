İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bina

DEPREMDEN SONRA HIZLANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları için önemli adımlar atılıyor. Şehirde Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenleniyor. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanları katılıyor. Toplantıda Bakan Kurum, İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin bina bulunduğunu belirtiyor.

YATIRIMLAR VE ÇALIŞMALAR

Kurum’un yapmış olduğu açıklamalar da dikkat çekici. “İstanbul’da hissedilen depremler, deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne seriyor. 11 ilimizde yürüttüğümüz çalışmaları örnek almayı çok önemsiyorum. Yıl sonuna kadar toplamda 453 bin ev ve iş yerini hazırlamak için çaba gösteriyoruz” diyor. Ayrıca, “Bölgedeki çalışmaları hızlıca tamamlayarak devletimizin deprem bölgesindeki gücünü İstanbul’un 39 ilçesine aktaracağız” ifadelerini kullanıyor. İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında 452 bin bina incelemeye alındı. 354 bina hasarsız bulunurken, 61 bin bina ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Türkiye’de deprem gerçeği ile hayatın sürdüğünü belirtirken, “Yüzde 71, bu riskli bölgelerde yaşamaktadır ve bu riskli bölgelerin başında İstanbul yer alıyor” şeklinde açıklamalar yapıyor.

KAMPANYALAR VE HEDEFLER

Kurum, 2000 yılındaki bina stoğuna bakıldığında İstanbul’un tamamının riskli olduğunu, günümüzde ise şehrin yüzde 60’ının güvenli hale geldiğini kaydediyor. İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin bina olduğunu vurgularken, “Şu ana kadar 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul’un dönüşümünü kolaylaştırmak için Yarısı Bizden kampanyasını başlattık” sözlerini dile getiriyor.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Kurum, “Deprem siyaset üstü bir konudur. İstanbul’da beklenen bir deprem var fakat biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depreminin çözümünü dönüşümle karşılamak zorundayız” diyerek çağrıda bulunuyor. Tüm paydaşların, şehrin dönüşümü için bir araya gelmeleri gerektiği belirtiliyor. “Tek vücut olalım, hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük tartışmaları bir kenara bırakalım” şeklinde birlik çağrısı yapıyor.