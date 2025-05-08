İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bina

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ADIM ATILIYOR

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir gelişme yaşanıyor. Megakentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenleniyor. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile 39 ilçenin belediye başkanları da davetli. Toplantıda söz alan Kurum, İstanbul’da dönüşüm bekleyen 600 bin bina olduğunu ifade ediyor.

YATIRIMLAR HIZLANACAK

Kurum’un yaptığı açıklamalarda, “İstanbul’da hissedilen depremler, deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermektedir. 11 ilimizde yürüttüğümüz çalışmaları örnek olması bakımından çok ama çok önemsiyorum. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini yıl sonuna yetiştirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgedeki çalışmaları hızlıca tamamlayarak devletimizin deprem bölgesindeki gücünü İstanbul’un 39 ilçesine aktarmak hedefindeyiz.” dedi. İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik depremin ardından 452 bin bina incelendi. Bunlardan 354’ü hasarsız çıkarken, 61 binalar az hasarlı belirlendi. Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşadığını hatırlatan Kurum, “Yüzde 71 bu riskli bölgelerde hayat sürmektedir. Bu riskli bölgelerin başında İstanbul geliyor.” şeklinde bilgi veriyor. 2000 yılındaki bina stokuna bakıldığında İstanbul’un tamamının riskli olduğunu vurgulayan Kurum, bugün İstanbul’un yüzde 60’ının güvenli hale getirildiğini aktarıyor. İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin bina bulunduğunu belirten Kurum, şimdiye kadar 450 milyar lira yatırım yapıldığını da söylüyor. İstanbul’un dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla “Yarısı Bizden” kampanyasını başlattıklarını duyuruyor.

DEPREME HAZIRLIK YAPILacak

Kurum, “Deprem, siyaset üstü bir konu. İstanbul’da bir deprem bekleniyor, fakat biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine özlenen İstanbul dönüşümüyle yanıt vermek durumundayız.” ifadeleriyle sürecin önemine dikkat çekiyor. Bütün paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini dile getirerek, “Hepimiz masanın bir yanından tutup İstanbul’u dönüştürmek zorundayız.” diyor. Kapsamlı bir planlama ile bu dönüşümü hayata geçireceklerini vurgulayan Kurum, “Parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefi beraber başaralım. Tek vücut olalım, hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük polemiklerin bir kenara bırakılması gerektiğini” ekliyor.