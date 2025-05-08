İstanbul’da Dönüşmesi Gereken 600 Bina Var

DEPREM SONRASI KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları için önemli bir adım atılıyor. Megakentte Kentsel Dönüşüm Zirvesi düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğindeki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanları davet edildi. Toplantıda konuşan Kurum, İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin bina bulunduğunu ifade etti.

YATIRIM VE AÇIKLAMALAR

Kurum’un yaptığı açıklamalar şu şekilde: “İstanbul’da hissedilen depremler, deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermiştir. 11 ilimizde yürüttüğümüz çalışmaların örnek olması açısından son derece önemsiyorum. Toplamda yıl sonuna kadar 453 bin ev ve işyerini tamamlamak için çaba harcıyoruz. Bölgedeki projeleri hızla bitirerek devletimizin deprem bölgesindeki gücünü İstanbul’un 39 ilçesine aktaracağız. İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 452 bin bina incelendi. 354 bina hasarsız, 61 bin bina az hasarlı. Türkiye’nin deprem gerçeği ile yaşamaya devam ettiğini unutmamalıyız. Yüzde 71 bu riskli bölgelerde yaşam sürüyor. Bu riskli alanların başında İstanbul geliyor. 2000 yılındaki bina stoğuna baktığımızda İstanbul’un tamamı riskliyken, şu anda İstanbul’un yüzde 60’ı güvenli hale gelmiştir. İstanbul’da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina bulunuyor. Şu ana kadar 450 milyar lira yatırım yaptık. İstanbul’un dönüşümünü kolaylaştırmak adına ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını başlattık.”

DEPREMİ BEKLEMEK YERİNE HAZIRLANMAK

Depremin, siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Kurum, “İstanbul’da beklenen bir deprem var, fakat biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine, özlenen İstanbul dönüşümüyle yanıt vermek zorundayız. Hepimiz masanın bir tarafından tutarak İstanbul’u dönüştürmek zorundayız. Bütüncül bir planlamayla bunu gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

BERABER HAREKET EDİLMELİ

Kurum, parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefin birlikte başarılması gerektiğini belirtti ve “Tek vücut olalım; hep beraber İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım.” dedi.