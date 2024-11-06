“İstanbul’da Eğitim Kazası: 1 Asker Şehit”

OLAYIN DETAYLARI

Milli Savunma Bakanlığı, Riva Beykoz bölgesindeki Su Altı Savunma Komutanlığı’nın sahasında, 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir eğitim esnasında meydana gelen kazanın ardından Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’ün yaralandığını bildirdi. Bakanlık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Teğmen Öz’ün kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

BASINA YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlık, bu üzücü olayın kendilerini derin bir hüzne boğduğunu ifade ederek, “Hayatını kaybeden kahraman şehidimiz için Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” açıklamasını yaptı. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millet için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.