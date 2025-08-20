İstanbul’da Eğitim Servislerine Zam İstendi

Gündem

İSTANBUL’DA SERVİS ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50 oranında zam talep ediliyor. Bunun yanı sıra, personel servisleri için ise yüzde 100 zam isteniyor. Okul sezonuna kısa bir süre kala İçişleri Bakanlığı önemli bir adım atmış ve okul servis yönetmeliğinde değişiklikler yaparak ücretlerle ilgili yeni düzenlemeler getirmişti.

ÜCRET TARİFELERİNİN YENİ BELİRLEYİCİSİ BELEDİYELER

Mevcut durumda okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenirken, yeni düzenlemeyle fiyat tarifeleri bundan sonra büyükşehir ve il belediyeleri tarafından açıklanacak. Bu gelişmenin ardından belediyeler, zam talebiyle karşı karşıya kaldı. Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talep ettiklerini tekrarladı.

