İstanbul’da Elektrik Kesintileri Belli Oldu!

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİLGİSİ

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintilerinden dolayı firmalar tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyor. Bu kesintiler, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. 31 Ekim Perşembe günü için gerçekleştirilecek elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, planlarını daha iyi yapma imkanı bulabiliyor. Kesintinin olacağı yerler önceden duyuruluyor ve bu kesintiler bazı durumlarda uzun süre devam edebiliyor. İşte 31 Ekim Perşembe günü İstanbul elektrik kesinti listesi.

ARNAVUTKÖY VE HADIMKÖY BÖLGESİNDEKİ KESİNTİLER

Arnavutköy ilçesinde, Merkez-Hadımköy Mahallesi’ndeki Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Kayacık, Okan, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay ve Varol sokaklarında 31 Ekim’de 09:00-17:00 arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek. Ayrıca, aynı mahallede yer alan Hastane Mahallesi’nde, 09:30-11:30 saatleri arasında kapsamlı TM bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde de 11:00-13:30 saatleri arasında bakım çalışması dolayısıyla bir kesinti olacak.

AVCILAR VE BAHÇELİEVLER BÖLGELERİNDEKİ TAAHHÜTLER

Avcılar ilçesinde Cihangir Mahallesi’nde bulunan Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç ve Çiğdem sokaklarında, Merkez Mahallesi’nde de Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa ve İncesu sokaklarında 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi söz konusu. Bahçelievler ilçesinde ise Soğanlı ve Kocasinan Merkez mahallelerinde yine bakım çalışmaları nedeniyle aynı saatler içinde kesinti yapılacak.

BEYOĞLU VE ŞİŞLİ MAHALLELERİ KESİNTİ BİLGİLERİ

Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi’nde Akşemsettin Camii, Alan, Bakkal, Bakkal Aralığı, Baruthane Sırtı, Bloklar, Bloklar Aralığı, Cemiyet, Dilek, Efem, Efem Çıkmazı, Filiz, Koyuncu, Kurudere, Küçük Ulaş, Muradiye, Piyalepaşa, Selçuk, Sosyal Meskenler, Spor, Stat, Toros, Ulaş ve İlk Adım sokaklarında; Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde Defne Dalı, Gezer, Itır 1, Kandil, Karanfil 1, Kurudere ve Yıldırım sokaklarında 00:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin sebebi kapsamlı TM bakımı olarak açıklanıyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Beylikdüzü ilçesinde Merkez-Kavaklı Mahallesi’nde Ayasofya Sokak ve Yakup Mahallesi’nde 10. ve 8. Sokak’ta; Merkez-Marmara Mahallesi’nde Bayraktar ve Ulusum sokaklarında 00:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisi işlenecek. Kesintinin bahsi geçen nedeni TM bakım çalışmaları olarak kaydedildi. Ayrıca, Barış Mahallesi’ndeki Fidan Gör, Papatya ve Pınar Sokak ile Esenyurt İncirtepe Mahallesi 235. Sokak’ta da aynı gün saat 09:00-16:00 arasında bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak.