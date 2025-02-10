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İstanbul’da En Yüksek Kira Olan Mahalleler

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ASGARİ ÜCRET VE KİRALARDAKİ YÜKSELİŞ

Asgari ücretin artmasıyla birlikte kira fiyatları da yukarı yönlü bir ivme kazanıyor. Özellikle İstanbul’da kiralar rekor seviyelere ulaşarak vatandaşların bütçesini zorlamaya başlıyor. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle belirlendi. Kira fiyatlarındaki artış, kiracı ve ev sahipleri arasında tartışmalara yol açıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede yüksek kiralar, kiracıların belini bükmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA KİRALARIN YÜKSEK OLDUĞU MAHALLELER

İstanbul’da kiralar öyle bir noktaya geldi ki, bazı semtlerde 100 metrekarelik dairelerin kirası asgari ücretin neredeyse 4 katına kadar çıktı. Endeksa verilerine göre, İstanbul’da 100 metrekarelik daire kiralarının en yüksek olduğu 15 mahalle şu şekilde sıralanıyor. İstanbul’da yaşamanın maliyeti her geçen gün artarken, lüks semtlerde kiralar da giderek yükseliyor. Özellikle Bebek, Nişbetiye, Ömerli ve Sırapınar gibi semtlerde kiralar 60 bin TL’nin üzerinde seyrediyor. Bu durum, İstanbul’da yaşayan vatandaşların geçim sıkıntısını daha da artırıyor.

KİRA ARTIŞLARININ NEDENLERİ

Kira artışlarının birçok sebebi bulunuyor. Bunlar arasında enflasyon, döviz kuru artışları, inşaat maliyetlerindeki yükseliş ve konut arzının yetersizliği sayılabiliyor. Ayrıca, bazı ev sahiplerinin kira artışlarında fahiş fiyatlar uygulaması, kira sorununu daha da derinleştiriyor.

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