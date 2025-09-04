İstanbul’da Enrico Macias konseri iptal

MÜZİK ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, 5 Eylül tarihinde Şişli’de düzenlenecek olan Enrico Macias konserinin iptal olduğunu duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçı Enrico Macias’ın konseri, İsrail’e destek vermesi nedeniyle geniş bir tepki topladı. Valilik, planlanan etkinliğin öncesinde çeşitli sosyal medya platformlarında protesto çağrılarının yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir” ifadesi yer aldı. Bu nedenle, Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.