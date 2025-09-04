İstanbul’da Enrico Macias konseri iptal

ENRICO MACIAS’IN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Şişli’de 5 Eylül’de gerçekleştirileceği duyurulan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini bildirdi. Cezayir kökenli Fransız Yahudi şarkıcı Enrico Macias’ın konserinin, İsrail destekçisi olmasından dolayı toplumsal bir tepkiyle karşılaştığı öğrenildi.

SOCIAL MEDYA ÜZERİNDEN PROTESTO ÇAĞRILARI

Valilikten gelen açıklamada, 5 Eylül Cuma günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenmesi planlanan konser öncesinde bazı sosyal medya platformlarında etkinliğe karşı yoğun protesto çağrılarının olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.”

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Bu durum nedeniyle, 5 Eylül günü 00.01-23.59 saatleri arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ve çevresinde konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.