İstanbul’da Fabrika Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

YANGININ ETKİLERİ KENTİN HER YERİNDE HİSSEDİLİYOR

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, yangınla ilgili önemli bilgileri aktarıyor. Yangının dumanları, şehrin pek çok noktasında görünür hale geldi. İçeride 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var ve bu kişilerin kurtarıldığı öğreniliyor. Yangın anında burada korku dolu anlar yaşandığı ifade ediliyor.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın alınmasının ardından ekipler hızla olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Yangının kaynağının kimyasal madde üretimi yapan bir fabrika olabileceği ise merak edilen bir konu olarak gündeme geliyor.