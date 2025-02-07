More
Gündem

İstanbul’da Fabrika Yangını: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

istanbul-da-fabrika-yangini-mahsur-kalanlar-kurtarildi

YANGININ ETKİLERİ KENTİN HER YERİNDE HİSSEDİLİYOR

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca, yangınla ilgili önemli bilgileri aktarıyor. Yangının dumanları, şehrin pek çok noktasında görünür hale geldi. İçeride 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var ve bu kişilerin kurtarıldığı öğreniliyor. Yangın anında burada korku dolu anlar yaşandığı ifade ediliyor.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın alınmasının ardından ekipler hızla olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Yangının kaynağının kimyasal madde üretimi yapan bir fabrika olabileceği ise merak edilen bir konu olarak gündeme geliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Çalıştay Sonuç Raporu

Türkiye Tenis Federasyonu, Davis Cup'taki başarılı zaferle Dünya Grubu 1'e yükselen erkekler Tenis Milli Takımı'nın ardından, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu duyurdu.
Gündem

Kar Yağışı İstanbul Trafiğini Kilitledi

İstanbul'da yoğun kar yağışı, trafik aksaklıklarına yol açtı; köprülerde kuyruklar oluştu ve kazalar yaşandı. Meteoroloji, karın devam edeceğini bildirdi, sürücüler uyarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.