İstanbul’da FETÖ’ye Operasyon Düzenlendi

OPERASYONUN KAPSAMI VE GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve 36 ilde aynı anda gerçekleştirilen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmaya yönelik 63 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındı. Şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yaptıkları operasyonda FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına dair önemli bir adım attı. Şüphelilerin örgütün iletişim modeline uygun hareket ederek irtibat kurdukları ve FETÖ mensubu oldukları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN DAĞILIMI VE RÜTBE GÖRME SAYILARI

Gözaltı kararı verilen 63 askerden 8’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36’sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6’sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup olduğu ifade edildi. Yakalananlar arasında 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev alan askerler yer alıyor.

FİRARİ ŞÜPHELİLER VE İLETİŞİM AĞI

Operasyonda şu ana kadar 56 muvazzaf asker gözaltına alınırken, kalan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları ve ankesörlü telefonlar veya sabit hatlarla “mahrem imamlar” ile iletişim kurdukları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildiğini duyurdu.