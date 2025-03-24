İstanbul’da Gazetecilere Yönelik Gözaltı Operasyonu

GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilmiş operasyonlarla birçok gazeteci gözaltına alındı. Now TV muhabiri Ali Onur Tosun’un, gazeteci ve sunucu İlker Karagöz aracılığıyla aktardığı bilgiye göre, saat 06:00 civarında gözaltına alındığı öğrenildi. Karagöz, canlı yayında “Arkadaşımız gözaltında” diyerek durumu takip edenlere duyurdu ve “Niçin böyle bir gözaltı işlemi uygulandığını bilmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİN LİSTESİ

Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce’nin de bulunduğu bildiriliyor. Medyascope’un verdiği habere göre, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. DİSK Basın-İş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ve sendika.org muhabiri Zişan Gür’ün de gözaltına alınanlar arasında yer aldığını belirtti.

PROTESTOLAR VE GÖZALTILARIN DEVAMI

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte, protestocuların sokaklardaki varlığı dikkat çekiyor. Gazetecilerin de aralarında bulunduğu gözaltı işlemleri bu sabah gerçekleşti. Gözaltıların gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler, hem protestocular hem de medya tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca, basın meslek örgütlerinden gelen tepkiler dikkat çekiyor. Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), yapılan operasyonlarla ilgili, “Bu sabah yapılan operasyonlarda NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika.org muhabiri Zişan Gür ve BirGün yazarı Barış İnce gözaltına alındı. Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın” açıklamasında bulundu. Gazeteciler Sendikası (TGS) ise, “Yine şafak baskını, yine gazeteciler… Bu sabah 06.00’da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız AFP muhabiri Yasin Akgül, Now Haber muhabiri Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin” diyerek tepki gösterdi.