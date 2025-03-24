İstanbul’da Gazetecilere Yönelik Gözaltılar Devam Ediyor

Bu sabah erken saatlerde yapılan operasyonlarda birçok gazeteci gözaltına alındı. Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci ve sunucu İlker Karagöz’ün aktarımına göre, saat 06:00 civarında gözaltına alındığı öğrenildi. Karagöz, canlı yayın sırasında “Arkadaşımız gözaltında” ifadesini kullanarak durumu duyurdu ve “Niçin böyle bir gözaltı işlemi uygulandığını bilmek istiyoruz” dedi.

Gözaltına Alınan Gazeteciler

Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce’nin de bulunduğu bildirildi. Medyascope’un haberine göre, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı. DİSK Basın-İş sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ve sendika.org muhabiri Zişan Gür’ün de gözaltına alınanlar arasında olduğunu aktardı.

Gerginlik ve Gözaltı Süreci

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan süreçte protestocuların sokaklarda varlığı dikkat çekti. Gazetecilerin de içinde bulunduğu gözaltı işlemleri ise bu sabah itibarıyla gerçekleştirildi. Gözaltıların nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Protestocular ve medya tarafından gelişmeler yakından takip ediliyor. Ardından basın meslek örgütlerinden bazı tepkiler geldi. Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) yaptığı açıklamada, “Gazetecileri ev baskınlarıyla gözaltına almak, basın özgürlüğüne ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yapılmış bir saldırıdır. Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz. Gözaltına alınan gazeteciler derhal serbest bırakılsın” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Sendikası (TGS) ise “Yine şafak baskını, yine gazeteciler… Bu sabah 06:00’da yapılan ev baskınları ile öğrenebildiğimiz kadarıyla beş meslektaşımız gözaltına alındı. Yaşananları ve gerçekleri kitlelere yansıtan gazeteciler, kamuya karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getiriyor. Gazetecilere yönelik baskı ve susturma politikalarınızdan vazgeçin” açıklamasını yaptı.