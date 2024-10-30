İstanbul’da Gözaltına Alınan Şüpheli Özer

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK’nın üyelerinin ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik bir soruşturma yürütüyor. Bu çerçevede, hakkında gözaltı kararı verilen Özer’in iletişim dinlenmesi yoluyla elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi. Özer’in, örgüt yöneticileriyle yoğun ve sürekli bir organik bağ kurarak suçlarını işlediği belirlendi.

GÖZALTI VE ARAMA OPERASYONU

Bu gelişmeler üzerine Başsavcılığın talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer, bu sabah gözaltına alındı. Aynı zamanda, Özer’in evi, iş yeri ve aracı üzerinde arama yapıldı. Bu operasyon, terör örgütü ile mücadele kapsamında atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.